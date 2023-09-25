89-летнюю Софи Лорен забрали в больницу и экстренно прооперировали

Известная итальянская актриса и певица Софи Лорен попала в больницу.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Отмечается, что со звездой мирового кино произошел несчастный случай в швейцарском доме. 89-летняя Софи Лорен упала в ванной и серьезно травмировалась.

Актриса получила такие повреждения тела, что не обошлось без госпитализации. Оказалось, что у нее несколько переломов в бедре. Более того, перелом в бедренной кости был таким серьезным, что врачи немедленно прооперировали звезду кино.

Софи Лорен / Фото: Associated Press

В настоящее время Софи Лорен лежит в больнице. Рядом с ней находятся ее сыновья – Карло и Эдоардо. Врачи дают оптимистический прогноз касательно выздоровления актрисы. Однако знаменитость ждет длительный путь реабилитации. На время Лорен придется отложить все свои дела и заняться лечением.

Напомним, недавно голливудскому актеру Арнольду Шварценеггеру срочно сделали операцию. Звезде боевиков понадобилось хирургическое вмешательство из-за серьезной травмы руки.

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