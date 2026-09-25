9-летний сын MONATIKа поразил всех своим школьным нарядом: жена артиста показала, в чём он пошёл на уроки

Семья Дмитрия Монатика / © instagram.com/irishamonatik

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Супруга певца Дмитрия Монатика Ирина показала забавный образ их 9-летнего сына Платона для школы, созданный с помощью вещей из гардероба знаменитого папы.

Школьный день в семье Монатиков на этот раз начался не совсем как обычно. Платон отправился на уроки в весьма необычном головном уборе. Его образ сразу привлек внимание звездной мамы. Ирина решила показать подписчикам, как мальчик подготовился к особому дню в школе. Оказалось, что 9-летнему школьнику не хватает фантазии. А ещё в его распоряжении есть немалый выбор из папиного арсенала аксессуаров.

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«День безумных причесок и головных уборов в школе. Платон взял разные на каждый урок… Вариаций шапок дома предостаточно от папы», — написала Ирина в своём Instagram.

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Сын Дмитрия Монатика Платон / © instagram.com/irishamonatik

На опубликованных снимках Платон запечатлен в забавной шапке с шипами, которая отлично вписывалась в концепцию школьного праздника. Похоже, мальчик решил не ограничиваться одним образом и в течение дня менял головные уборы. Таким образом, обычные уроки превратились для него в настоящий модный эксперимент.

Сын Дмитрия Монатика Платон / © instagram.com/irishamonatik

Похоже, в семье Монатиков любовь к оригинальным аксессуарам действительно передается от отца к детям. Сам Дмитрий Монатик не раз удивлял публику необычными головными уборами, так что Платону явно было из чего выбирать.

Сын Дмитрия Монатика Платон / © instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно MONATIK порадовал всех романтическим моментом с красивой женой и оригинально поздравил её с 39-летием.

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