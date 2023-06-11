9-летний сын Нели Шовкопляс попал в больницу

Звезда канала "1+1" Неля Шовкопляс поделилась, что ее 9-летний сын Тимофей попал в больницу.

Об этом она рассказала в Instagram-stories. В подробности Шовкопляс не стала вдаваться, тем временем показала, как ее сыновья-двойнята поддерживают друг друга. В больницу к брату Тимофею приехал Матвей, чтобы провести с ним время.

"К Тимохе в больницу приехал брат. Чтобы не так скучно нам было и чтобы морально поддержать во время болящих уколов", — поделилась ведущая.

Сыновья Нели Шелкопляс / Фото: instagram.com/nelya_shovkoplyas

По словам Шовкопляс, сыновья-двойнята поддерживают друг друга. Если кто-то из них попадает в больницу, то другой всегда рядом.

"Вот такая она братская поддержка: если один ложится в больницу — другой почти всегда рядом. И так они делают с четырех лет. Всегда!" – рассказала ведущая.

Напомним, недавно Неля Шовкопляс показывала, как помогает пострадавшим в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС херсонцам. Ведущая собрала вещи и отправила гуманитарную помощь.

Читайте также: