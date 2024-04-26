9-летняя дочь Александра Скичко получила ранение головы: "Пришлось зашивать рану"

Жена экс-главы Черкасской ОГА Александра Скичко – бизнесвумен Елизавета Юрушева – рассказала, что их 9-летняя дочь Наталья травмировала голову.

В своем фотоблоге жена Скичко опубликовала фото дочери, на которой виднеется специальный пластырь на голове после зашивания раны. По словам Елизаветы, она очень волновалась за Наталью, но сама девочка даже не плакала и чувствует себя хорошо. К слову, как именно случилась травма, Юрушева рассказывать не стала. Как известно, дочь звездных супругов профессионально занимается бальными танцами. Поэтому теперь девочка пропустит танцевальные соревнования.

Дочь Александра Скичко и Елизаветы Юрушевой / Фото: instagram.com/elizaveta.yurusheva

"Вот моя супер девочка. Наше утро началось с травмы головы. В больнице пришлось зашивать рану! Она совсем не заплакала. Когда меня уже можно откачивать, моя девочка улыбается! Вот сидим в больнице, и она смеется надо мной и говорит, что "мама держись, нельзя так всегда переживать!". Единственное, что ее огорчило, что она очень готовилась к турниру в воскресенье, а теперь танцевать там не сможет", - написала Елизавета.

Напомним, недавно боксер Вячеслав Узелков перенес операцию на сердце. Через три недели после реанимации спортсмен показал, как выглядит и обратился к возлюбленной.

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