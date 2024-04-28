9-летняя дочь Юрия Ткача перевоплотилась в загадочную Klavdia Petrivna и очаровала своим голосом

Украинский ведущий и юморист Юрий Ткача вместе с женой Викторией ошеломили талантом их 9-летней дочери Лизы.

Юная артистка на фоне бурных обсуждений загадочной певицы Klavdia Petrivna, которая не показывает своего лица, решила повторить ее образ и заинтриговала фанатов. Так, Лиза спела песню анонимной исполнительницы и сымитировала ее загадочный наряд со шляпой и накидкой, в которых она появилась на сцене во время концерта Артема Пивоварова.

"Нет сил уже держать эту тайну… Теперь и вы знаете", – с юмором отметили звездные супруги в фотоблоге.

Дочь Юрия Ткача появилась в образе загадочной певицы Klavdia Petrivna

К слову, в комментариях под публикацией собралось немало поклонников Лизы. В частности, юную артистку уже поддержали другие звезды и засыпали ее комплиментами.

"Так талантливо!" – Анна Тринчер

"Вау!" – Юлия Лущинская

Так вот кто загадочная певица

Так это Клавдия?

Ну, это просто невероятно! Она так хорошо поет!

Отметим, недавно певица Klavdia Petrivna, которая до сих пор остается анонимной, появилась на сцене на концерте Артема Пивоварова. Впрочем, артистка не показала своего лица, а тщательно замаскировалась за длинной красной накидкой и шляпой. Ее выступление произвело фурор. Поэтому в Сети сразу принялись рассекречивать личность загадочной гости. Сегодня пользователи имеют несколько предположений, кто же может прятаться за маской.

Кстати, концерт Артема Пивоварова и Klavdia Petrivna посетил и Юрий Ткач с дочерью. Ведущий показал, как оторвался с дочкой под зажигательные хиты.

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