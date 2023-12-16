9-летняя дочь Юрия Ткача получила свою первую актерскую роль

Супруга известного украинского юмориста, звезды "Квартала 95" и ведущего "Я люблю Україну" Юрия Ткача Виктория сообщила, что их 9-летняя дочь Лиза впервые получила главную роль в новогоднем представлении.

Так, 17 декабря девочка выступит в роли Герды в новогодней сказке-мюзикле "Снежная королева". Для нее это первая в жизни роль. Поэтому Лиза активно готовится и посещает репетиции.

В частности, спектакль будет наполнен разнообразными песнями. Так, жена Ткача запостила ролик, где их дочь записывает пение в студии.

Дочь Юрия Ткача получила главную роль в новогоднем мюзикле "Снежная королева"

К тому же, Виктория поделилась эмоциями 9-летней дочери. По ее словам, Лизу перехватывают эмоции, хотя место для волнений тоже нашлось.

"Первая в жизни главная роль… Хотя нет, первая и самая главная у нее одна и на всю жизнь – дочь. Она в кайфе от подготовки, репетиций и атмосферы! Верю и точно знаю, что все получится. Маленькая Герда. Лизи тщательно готовится. И переживает! И я вместе с ней", - написала в своем фотоблоге жена известного юмориста.

Дочь Юрия Ткача / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

В свою очередь, Юрий Ткач тоже гордится такими достижениями дочери в юном возрасте. Поэтому он перепостил видео с подготовки.

Кстати, шоумен часто делится семейным контентом с дочерью. Недавно он показал, как подросла его Лиза и нежно обратился к ней.

Читайте также: