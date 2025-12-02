90-летняя актриса Джуди Денч напугала своим диагнозом, из-за которого покинула кино

Джуди Денч / © Associated Press

90-летняя британская актриса Джуди Денч, звезда культовой «бондианы», рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

Легендарная исполнительница роли М призналась, что почти полностью потеряла зрение из-за возрастной макулярной дегенерации и теперь часто ошибочно может спутать незнакомца с тем, кого знает. Об этом обладательница «Оскара» сообщила в интервью для ITV, объясняя, почему фактически отошла от актерской карьеры. Последняя лента с ее участием вышла еще в 2022 году.

«Я больше не вижу. Сейчас я уже никого не узнаю. Я не вижу телевизор, не могу читать», — призналась актриса.

По словам Джуди, зрение стремительно ухудшается в последние годы. Ранее она уже рассказывала о трудностях с освоением ролей — знаменитость имела фотографическую память, но теперь не может работать с текстами, ведь просто не видит их. Несмотря на это, Денч пытается сохранять присущее ей чувство юмора. Она вспомнила забавный случай из постановки «Зимней сказки» с Кеннетом Браной.

«Во время финальной речи Кеннет сказал мне, что я смотрю в другую сторону. А я просто полагаюсь на людей, которые подскажут мне!» — в шутку добавила актриса.

Джуди Денч / © Associated Press

К слову, Джуди Денч стала мировой звездой в 90-х, когда дебютировала в роли М — руководительницы Джеймса Бонда — в фильме «Золотой глаз». Она переопределила этот персонаж, добавив ему твердости, мудрости и человечности, что сразу сделало ее любимицей зрителей.

Настоящий прорыв произошел после выхода фильма «Влюбленный Шекспир», где Денч исполнила роль королевы Елизаветы I. Несмотря на короткий хронометраж, ее глубокая и сильная игра принесла ей желанный «Оскар».

Сейчас актриса редко появляется на публике, но поклонники продолжают поддерживать ее и благодарить за вклад в мировое кино.

