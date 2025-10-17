91-летняя Брижит Бардо на фоне серьезной болезни попала в больницу и перенесла операцию

Брижит Бардо / © Associated Press

Легендарная французская киноактриса, фотомодель и певица Брижит Бардо попала в больницу.

Об этом сообщает издание Nice-Matin. Отмечается, что знаменитость борется с серьезными проблемами со здоровьем. В частности, артистке пришлось покинуть свой дом и лечь в частную больницу в Тулоне. В медучреждении 91-летняя актриса находится уже в течение трех недель, но только сейчас об этом стало известно.

Более того, оказывается, Брижит Бардо на фоне серьезной болезни перенесла операцию. Правда, подробности не разглашаются. Отмечается, что через несколько дней артистку должны выписать из больницы, тем не менее, ее состояние все еще вызывает беспокойство.

Отметим, Брижит Бардо является легендой своего времени. Артистка снялась в более, чем 45 фильмах и выпустила более, чем 70 песен. После завершения карьеры, что произошло в 1973 году, знаменитость посвятила себя борьбе за права животных.

