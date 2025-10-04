91-летняя Софи Лорен очаровала видом на свадьбе сына с младшей на 20 лет женой: фото росписи

Карло Понти-младший с женой

Сын легендарной итальянской актрисы Софи Лорен официально заключил брак с фитнес-тренером Мариам Шарманашвили, которая моложе его на 20 лет.

Это уже вторая церемония для Карло Понти-младшего и его избранницы. Первую молодожены с размахом провели в святыне Грузии, входящей в наследие ЮНЕСКО — монастыре Самтавро. Там они обменялись обетами в кругу родных, но сама Софи не смогла присутствовать.

А теперь парочка официально расписалась в Женеве. И на этот раз в Швейцарию 91-летняя звезда все же приехала. В результате актриса смогла увидеть сына в статусе жениха и поздравить новоиспеченную семью, наделав с ними и гостями совместных фото.

Карло Понти-младший с женой, мамой и остальными членами семьи

Счастливыми кадрами поделилась Мариам в своем фотоблоге. Она также отметила, что официально они узаконили отношения с Понти 30 сентября. Для особого дня невеста примерила платье без бретелек, а ее возлюбленный — сдержанный мужской костюм с галстуком и бутоньеркой.

К слову, пара уже имеет детей от предыдущих отношений. Так, Карло воспитывает двоих детей, а Мириам — сына. Судя по фото, мужчина нашел общий язык с ребенком жены, а она — его дочерью и сыном. Ранее возлюбленные признавались, что потомки на самом деле только сближают их еще больше.

Карло Понти-младший с сыном жены

Карло Понти-младший с женой и детьми

