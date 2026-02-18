- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 423
- Время на прочтение
- 1 мин
92-летняя Джоан Коллинз показалась в объятиях значительно младшего мужа и нежно поздравила его с годовщиной брака
Пара уже 24 года живет в статусе мужа и жены.
Известная голливудская актриса, звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз сообщила о важном празднике в ее семье.
Знаменитость вместе с мужем празднует годовщину брака. Пара уже 24 года находится в официальном статусе супругов. Поэтому, в своем Instagram 92-летняя Джоан Коллинз поздравила возлюбленного с важной датой в их семейной жизни.
Актриса опубликовала фотографию, на которой предстает в объятиях младшего на 32 года Перси Гибсона. Парочка позировала перед объективом фотокамеры на красной дорожке. Перси Гибсон был одет в официальный костюм, а актриса выбрала голубое платье, жакет и массивную шляпу. Влюбленные мило улыбались и обнимали друг друга.
Джоан Коллинз нежно обратилась к возлюбленному. Артистка поздравила его с 24-й годовщиной их брака и поблагодарила избранника за годы, прожитые вместе.
"24 года - спасибо, дорогой Перси, за то, что сделал мою жизнь такой замечательной", - обратилась к возлюбленному актриса.
Отметим, Перси Гибсон стал пятым мужем Джоан Коллинз. Пара познакомилась в 2000 году, когда вместе работала над пьесой. 17 февраля 2002-го влюбленные сыграли свадьбу.
Напомним, недавно украинская певица Екатерина Бужинская праздновала 12-ю годовщину брака с мужем. Артистка оригинально поздравила возлюбленного с особенной датой в их семейной жизни.