92-летняя Джоан Коллинз показалась в объятиях значительно младшего мужа и нежно поздравила его с годовщиной брака

Джоан Коллинз с мужем / © Associated Press

Известная голливудская актриса, звезда сериала "Династия" Джоан Коллинз сообщила о важном празднике в ее семье.

Знаменитость вместе с мужем празднует годовщину брака. Пара уже 24 года находится в официальном статусе супругов. Поэтому, в своем Instagram 92-летняя Джоан Коллинз поздравила возлюбленного с важной датой в их семейной жизни.

Актриса опубликовала фотографию, на которой предстает в объятиях младшего на 32 года Перси Гибсона. Парочка позировала перед объективом фотокамеры на красной дорожке. Перси Гибсон был одет в официальный костюм, а актриса выбрала голубое платье, жакет и массивную шляпу. Влюбленные мило улыбались и обнимали друг друга.

Джоан Коллинз с мужем / © instagram.com/joancollinsdbe

Джоан Коллинз нежно обратилась к возлюбленному. Артистка поздравила его с 24-й годовщиной их брака и поблагодарила избранника за годы, прожитые вместе.

"24 года - спасибо, дорогой Перси, за то, что сделал мою жизнь такой замечательной", - обратилась к возлюбленному актриса.

Отметим, Перси Гибсон стал пятым мужем Джоан Коллинз. Пара познакомилась в 2000 году, когда вместе работала над пьесой. 17 февраля 2002-го влюбленные сыграли свадьбу.

