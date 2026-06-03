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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
313
Время на прочтение
1 мин

93-летняя Джоан Коллинз показалась на публике с младшим на 32 года мужем и покорила видом

Легендарная актриса в очередной раз доказала, что возраст не мешает сиять на красной дорожке.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Джоан Коллинз

Джоан Коллинз / © Associated Press

Британская актриса Джоан Коллинз приковала к себе все взгляды во время премьеры нового фильма «Убийство между друзьями».

93-летняя знаменитость появилась на публике в элегантном образе и продемонстрировала безупречный вид. Для выхода в свет звезда культового сериала «Династия» выбрала черное платье с фактурной юбкой, которое дополнила стильным коротким жакетом. Особой эффектности наряду добавил воротник, украшенный роскошными декоративными элементами.

Образ актриса завершила золотистыми туфлями на каблуках и украшениями. На красной дорожке она позировала в массивных серьгах, браслетах и кольцах. В макияже Коллинз сделала акцент на глазах с помощью коричневых теней и выразительных стрелок, а завершающим штрихом стала яркая помада.

Джоан Коллинз с мужем / © Getty Images

Джоан Коллинз с мужем / © Getty Images

Несмотря на почтенный возраст, актриса неоднократно подчеркивала, что не прибегает к популярным косметологическим процедурам для омоложения. Джоан в свое время говорила, что ее залог красоты — физическая активность и умеренность в питании.

К слову, актриса уже более двух десятилетий состоит в браке с Перси Гибсоном, который моложе ее на 32 года. На этот раз он в очередной раз сопровождал жену на красной дорожке и сиял вместе с ней.

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Дата публикации
Количество просмотров
313
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