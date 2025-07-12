95-летняя Лина Костенко высказалась о терроре украинцев и чем занимается во время войны

Лина Костенко / © скриншот с видео

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Легендарная украинская поэтесса Лина Костенко нарушила длительное молчание и впервые за последние годы высказалась о личном и войне в Украине.

В искренней и эмоциональной беседе с писателем и военнослужащим Сергеем Жаданом для "Радио Хартия" 95-летняя автор высказалась о войне и достоинстве украинского народа. Поэтесса отметила, что сейчас Украина звучит достойно, а ее народ стал образцом выносливости. Но в то же время ей невыразимо жаль своего народа, жизнь которого ежедневно забирает государство-террористка Россия.

"Это героический народ, так возникает нация героев. Где-то у меня написано: "Росли, росли и выросли парни". Их теперь встречают в селах на коленях. Страшно много погибло. Как по мне, более достойного народа сейчас, чем украинцы, нет. Выдержать войну с таким государством, как Россия... Сейчас погибло несколько поэтов. И я просто не могу выдержать этого. Как это так молодой парень пишет: "Я еще не убит. Я еще молюсь". Вот я не могу эти строки пережить", - отметила Лина Васильевна.

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Лина Костенко / © скриншот с видео

Не обошла литератор и тему исторической ответственности. Она рассказала, что во время войны дорабатывает свой новый исторический роман, действие которого разворачивается в период Гетманщины. Классик украинской литературы исследует сложную тему участия украинцев в создании Российской империи.

"У нас все настолько запутано... Мне надо найти истинную причину, понимаете? Потому что у нас даже в последнее время начали говорить: "Да мы, украинцы, им построили империю. Мы ее, значит, и развалим"... А это так хорошо, что мы им ее построили?.. Это страшно сложно. Я сейчас дописываю книгу, где об этом", - заинтриговала поэтесса.

Напомним, недавно в Киеве состоялся грандиозный поэтический вечер, на котором известные деятели культуры представили поэзию Лины Костенко в сопровождении оркестра НАОНИ.