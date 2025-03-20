95-летняя Лина Костенко зачитала собственную поэзию и довела до мурашек

Выдающаяся украинская поэтесса Лина Костенко впервые за длительное время появилась в Сети.

Видео с диссиденткой опубликовал издатель Иван Малкович в Facebook. Детский писатель признался, что Лина Васильевна согласилась зачитать несколько собственных стихов пока ожидала звездных гостей на свой 95-й день рождения.

"Вчера, 19.03.2025, перед приходом гостей я попросил Лину Костенко прочесть два стиха", — написал Иван Малкович, распространив видео с легендарной поэтессой.

95-летняя Лина Костенко продекламировала свои стихи в патриотическом наряде

Королева украинской поэзии продекламировала "Хтось є в мені, і я питаю: – Хто ти?" и "Ти знов прийшла, моя печальна музо…". На видео 95-летняя лауреат Шевченковской премии предстает в патриотическом наряде и с изящным макияжем. Ранее Иван Малкович делился, что писательница во время войны продолжает творить и вскоре мир увидят ее новые произведения и стихи.

"На рабочем столе Лины Костенко – несколько почти законченных разножанровых книг. Фактически готовая книга ее новых стихов – Лина Васильевна обещает сдать ее в мае… Лина Костенко общается с миром с помощью интернета. Работает до сих пор без очков – такие корни, такая генетика…" — рассказывал издатель и писатель.

Ранее редакция tsn.ua побывала на презентации книги Лины Костенко. Событие прошло без Лины Васильевны, но на презентации нового романа "Берестечко" была ее дочь Оксана Пахлевская, с которой мы побеседовали о самочувствии поэтессы.

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