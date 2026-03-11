ТСН в социальных сетях

95-летняя мама Майкла Джексона в кресле колесном впервые за долгое время появилась на публике

Женщину заметили в церкви вместе с ее дочерью.

Майкл Джексон с мамой

Майкл Джексон с мамой / © Associated Press

Мама легендарного поп-артиста Майкла Джексона — Кэтрин Джексон — впервые за долгое время появилась на публике накануне своего 96-летия.

Вместе с дочерью, певицей Ла Тойей Джексон, она посетила церковную службу. Трогательными кадрами с мамой артистка поделилась в своем Instagram. В ролике видно, что Кэтрин хоть и прикована к креслу колесному, но выглядит стильно и, несмотря на почтенный возраст, излучает спокойствие.

«Этой прекрасной леди 4 мая исполнится 96 лет. Добрая душа, излучающая любовь. Вдохновение для всех нас! Мы любим тебя, мама!» — не сдержала эмоций Ла Тоя в посте.

Несмотря на то, что в последние годы Кэтрин Джексон почти не появляется на публике, она значительно повлияла на становление семьи. Еще при жизни ее сын Майкл рассказывал, что мама всегда окружала своих детей огромной любовью. А уже после смерти короля поп-музыки в 2009 году Кэтрин взяла на себя опеку над его детьми — Принс, Пэрис и Биги Джексонами.

Напомним, в начале марта этого года против Майкла Джексона снова прозвучали новые обвинения в педофилии — иск подали против семьи артиста.

