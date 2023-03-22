97-летний актер из фильма "Ночь в музее" Дик Ван Дайк за рулем собственного авто попал в ДТП

Известный американский актер, который снимался в фильме "Ночь в музее", Дик Ван Дайк попал в ДТП.

Это произошло в Малибу. Знаменитость за рулем своего автомобиля Lexus врезался в ворота. Как пишет издание TMZ, актер не справился с управлением из-за скользкой дороги. В частности, у Малибу был сильный ливень.

Слишком серьезных трав, к счастью, Ван Дайк не получил. У актера пошло кровотечение из носа, а также рта. Кроме этого, врачи зафиксировали сотрясение мозга. Однако знаменитость отказалась от госпитализации.

Дик Ван Дайк / Фото: Associated Press

В полиции также рассказали, что 97-летний Ван Дайк находился в трезвом состоянии. Впрочем, звезде кино все же придется доказывать свою способность управлять автотранспортом через преклонный возраст.

Дик Ван Дайк – популярный американский актер. За свою карьеру он снялся во многих известных картинах, среди которых "Ночь в музее", "Клиника", "Сабрина – маленькая ведьма" и другие.

Напомним, недавно Арнольд Шварценеггер на своем внедорожнике попал в ДТП. Знаменитость случайно сбил велосипедистку.

Читайте также: