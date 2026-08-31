«А может, мы уже женаты?»: избранница Тараса Цимбалюка продемонстрировала обручальное кольцо и заговорила о свадьбе

Тарас Цимбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/olena_svitlytska

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Актриса Елена Светлицкая заинтриговала подробностями романа с Тарасом Цимбалюком, намекнула на возможную свадьбу и обратила внимание на кольцо на безымянном пальце.

Отношения звёзд долгое время оставались тайной. Актёры не спешили выносить свою личную жизнь на всеобщее обозрение. Впоследствии Тарас сам обнародовал их роман. Для Елены этот момент стал неожиданным. Впрочем, признание возлюбленного её очень обрадовало. После того как об их отношениях стало известно, пара, похоже, стала ещё ближе.

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«Мы раньше обсуждали, когда и как это может произойти. Но именно этот его шаг оказался для меня неожиданным! Я просто зашла в Instagram и уже всё увидела. Мне было невероятно приятно», — призналась актриса в комментарии «Тур зірками».

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Тарас Цимбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

По словам Светлицкой, после того как о их романе узнали поклонники, в отношениях между ней и Цимбалюком ничего не испортилось. Наоборот — чувства стали глубже, а взаимная связь — крепче. В то же время актриса не стала называть точный момент, когда они начали встречаться.

«Достаточно долго, чтобы понять, что нам очень хорошо вместе», — загадочно ответила Елена на вопрос о продолжительности их отношений.

Тарас Цимбалюк с Еленой Светлицкой / © instagram.com/taras.tsymbaliuk

Но самая большая интрига возникла тогда, когда разговор зашел о браке. Интервьюер поинтересовалась, живут ли влюбленные вместе и планируют ли они официально оформить свои отношения. Елена вместо однозначного ответа решила оставить ещё больше вопросов.

«А может, мы с ним уже поженились? Вы же не знаете! Вы же и о наших отношениях долго не догадывались», — сказала Светлицкая.

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Елена Светлицкая / © скриншот с видео

Во время этой фразы актриса начала вертеть кольцо на том же пальце. Этот жест сразу привлек внимание, ведь Елена не уточнила, является ли это кольцо обручальным. Поэтому на вопрос о возможной свадьбе с Цимбалюком она фактически не дала прямого ответа.

Елена Светлицкая / © скриншот с видео

Отдельно в интервью речь зашла о детях Елены. Актриса воспитывает двух дочерей, поэтому Наталья Тур поинтересовалась, как Тарас Цимбалюк ладит с девочками. Оказалось, что знакомство актёра с семьёй Светлицкой состоялось уже давно, а с её дочерьми он нашёл общий язык.

Елена Светлицкая с дочерьми / © instagram.com/olena_svitlytska

Напомним, недавно Тарас Цимбалюк заговорил об алкоголе и рассказал, как изменилась его жизнь.

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