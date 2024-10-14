Аарон Тейлор-Джонсон стал самым красивым мужчиной в мире: как выглядит его почти идеальное лицо

Пластический хирург составил рейтинг из 10 самых красивых мужчин мира.

Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон стал самым красивым мужчиной в мире, а его лицо сочли почти идеальным.

Как пишет Daily Mail, соответствующее исследование провел пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва. Специалист использовал золотое сечение – математическое уравнение, разработанное греками, чтобы измерить красоту.

Согласно исследованиям пластического хирурга, первое место занимает 34-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон. Лицо знаменитости было почти идеальным, за исключением расстояния между глазами, щели между носом и губой и губами.

Аарон Тейлор-Джонсон / Фото: Associated Press

Второе место занял 32-летний британский актер Люсьен Лависконт, который является звездой сериала "Эмили в Париже". Артист получил самые высокие баллы среди всех кандидатов за длину и ширину лица.

Люсьен Лависконт / Фото: Associated Press

На третьем месте оказалась звезда фильма "Гладиатор 2", ирландский актер Пол Мескаль.

Пол Мескаль / Фото: Associated Press

В общей сложности, в 10 самых красивых мужчин мира вошли:

Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04% Люсьен Лависконт – 92,41% Пол Мескаль – 92,38% Роберт Паттинсон – 92,15% Джек Лоуден – 90,33% Джордж Клуни – 89,9% Николас Холт – 89,84% Чарльз Мелтон – 88,46% Идрис Эльба – 87,94% Шах Рукх Хан – 86,76%

Напомним, недавно Forbes назвал самую богатую певицу мира. Исполнительница обогнала Рианну, которая много лет возглавляла рейтинг.

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