Аарон Тейлор-Джонсон стал самым красивым мужчиной в мире: как выглядит его почти идеальное лицо

Пластический хирург составил рейтинг из 10 самых красивых мужчин мира.
Британский актер Аарон Тейлор-Джонсон стал самым красивым мужчиной в мире, а его лицо сочли почти идеальным.
Как пишет Daily Mail, соответствующее исследование провел пластический хирург из Лондона Джулиан Де Сильва. Специалист использовал золотое сечение – математическое уравнение, разработанное греками, чтобы измерить красоту.
Согласно исследованиям пластического хирурга, первое место занимает 34-летний британский актер Аарон Тейлор-Джонсон. Лицо знаменитости было почти идеальным, за исключением расстояния между глазами, щели между носом и губой и губами.
Второе место занял 32-летний британский актер Люсьен Лависконт, который является звездой сериала "Эмили в Париже". Артист получил самые высокие баллы среди всех кандидатов за длину и ширину лица.
На третьем месте оказалась звезда фильма "Гладиатор 2", ирландский актер Пол Мескаль.
В общей сложности, в 10 самых красивых мужчин мира вошли:
- Аарон Тейлор-Джонсон – 93,04%
- Люсьен Лависконт – 92,41%
- Пол Мескаль – 92,38%
- Роберт Паттинсон – 92,15%
- Джек Лоуден – 90,33%
- Джордж Клуни – 89,9%
- Николас Холт – 89,84%
- Чарльз Мелтон – 88,46%
- Идрис Эльба – 87,94%
- Шах Рукх Хан – 86,76%
Напомним, недавно Forbes назвал самую богатую певицу мира. Исполнительница обогнала Рианну, которая много лет возглавляла рейтинг.
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