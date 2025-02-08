Абіє довела до мурашек выступлением на нацотборе и просто со сцены заявила о домагательствах

Только что свой мощный номер в финале нацотбора на "Евровидение-2025" продемонстрировала певица Абіє.

Она вышла на сцену под номером два. Ее песня "Дім" транслирует истории женщин с деоккупированных территорий и раскрывает их боль. Абіє выступила в сопровождении танцовщиков, которые удивили своими нарядами. В частности, коллектив был одет в яркие красные платья, а их лица были полностью закрыты специальной тканью.

Абіє на Нацотборе на "Евровидение-2025"

Абіє на Нацотборе на "Евровидение-2025"

После исполнения мощной песни Абіє прямо со сцены призналась, что становилась жертвой домагательств. И опираясь на болезненное прошлое, она решила поддержать женщин в подобных ситуациях речью:

"В Украине 70% женщин страдают от домагательств. Это страшная цифра. Ни одна пострадавшая не виновата в насилии, виноват всегда только тот, кто насилует. Женщины должны быть видимыми. Хочу поблагодарить, кто со мной на этом пути. Спасибо Марии, что подняла эту тему. Все, что происходит в Карпенко-Карого, Поплавском, Молодом театре, государственных структурах – это не норма. Я здесь, чтобы говорить и петь об этом", - подчеркнула исполнительница со сцены.

В свою очередь, жюри прокомментировало выступление Абіє. Джамала похвалила ее смелый месседж, но порекомендовала доработать вокал. Сергей Танчинец также отметил "энергетику песни".

Напомним, редакция сайта ТСН.ua внимательно следит за нацотбором и ведет текстовую онлайн-трансляцию, чтобы сразу известить имя победителя.

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