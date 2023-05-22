Абсолютно голый солист Måneskin ошеломил фанатов откровенными кадрами

Солист итальянской группы Måneskin Дамиано Давид снова ошеломил публику своей затеей.

Певец не стесняется одевать эпатажные образы, однако в этот раз он удивил всех. На своей странице в Instagram Давид опубликовал провокативные фотографии, на которых позировал совершенно голым на кровати с сигаретой в зубах. Пикантное место исполнитель прикрыл смайликом в виде черного сердечка.

Дамиано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

Таким образом, как написал Давид, он отмечает окончание их с группой концертного тура.

"Тур закончился, а это значит, что я буду целый день голый и буду курить косяки", — подписал фото Дамиано.

Дамиано Давид / Фото: instagram.com/ykaaar

В комментариях под фотографиями мнения фанатов разделились. Некоторые сделали комплимент Дамиано и отметил, что у него очень горячий вид. А вот другие комментаторы заявили, что фото певца слишком откровенны и дерзки.

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