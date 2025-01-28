Ада Роговцева на фото показала себя более 40 лет назад и вступилась за студентов в секс-скандале

Украинская актриса Ада Роговцева прокомментировала секс-скандал вокруг преподавателя преподавателя Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрея Билоуса.

Скандал вокруг 48-летнего Билоуса, который также является художественным директором "Молодого театра", разгорелся недавно. Студентки КНУ имени Карпенко-Карого заявили о сексуальных домогательствах и сообщениях соответствующего характера со стороны преподавателя.

В свою очередь, инцидент прокомментировала 87-летняя Роговцева. Актриса встала на сторону студентов и показала свое фото 44-летней давности. Своими воспоминаниями о юности и обучении знаменитость подчеркнула, что эти "годы попыток, ошибок, понимания себя и мира" бесценны, поэтому университет должен заботиться о порядочности и профессиональности преподавателей.

Ада Роговцева в молодости / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Киевскому национальному университету театра, кино и телевидения уже очень давно нужны изменения. Слушала детей. Во всем праве. Учебное заведение – для обучения, а не для поддержки заведения и его работников. Театр, кино, телевидение – прикладные синтетические искусства и приобщать к ним на практике, обучая азов ремесла, могут исключительно высокопрофессиональные люди. Если это не стопроцентно, зачем тогда существует заведение? На что тратят дети, пришедшие получить сложную прикладную профессию, 4-5 лет жизни? Я молюсь о прекрасных детях, стремящихся учиться и гордиться своей театральной школой! Поддерживаю во всем!" – написала актриса на своей Facebook-странице.

Отметим, что на время расследования правоохранителей Андрей Билоус отстранен от выполнения своих должностных обязанностей.

Скандал с Андреем Белоусом: новые подробности ужасной истории

Напомним, недавно ведущая Маша Ефросинина также шокировала, как в свое время стала жертвой сексуальных домогательств. Она раскрыла имя режиссера, который домагался ее в 18-летнем возрасте.

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