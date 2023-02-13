Ада Роговцева почтила память погибшего полковника Валерия Гудзя и показала архивное фото с ним

Защитнику должно было исполниться 52 года.

Украинская актера Ада Роговцева почтила память полковника Валерия Гудзя, который героически погиб 12 марта прошлого года в боях за Луганскую область.

В частности, 12 февраля защитнику должно было бы исполниться 52 года. Как написала в своем Instagram актриса, Валерий Гудзь был настоящим рыцарем и отважным командиром. Он погиб, когда героически защищал страну от русских оккупантов.

"День рождения Валерия Гудзя — первый без него. Почти год, как полковник Валерий Федорович Гудзь погиб в Луганской области, защищая нас. Настоящий рыцарь. Командир от Бога. Очень благородный и хороший человек. Вечная память. Вечная благодарность. Вечный щем", – написала актриса.

Ада Роговцева и Валерий Гудзь / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Также Ада Роговцева опубликовала архивную фотографию, на которой изображена с полковником.

Напомним, Валерий Гудзь погиб 12 марта прошлого года. Жизнь полковника трагически оборвалась в Луганской области, где он защищал страну от оккупационного войска РФ.

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