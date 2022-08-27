Ада Роговцева показала своего 31-летнего внука, воюющего на передовой: "Он там, где должен быть"

Ада Роговцева рассказала, что ее внук Алексей Степанков-Ткаченко 26 августа отметил день рождения.

Мужчине исполнилось 31 год. По этому случаю звездная бабушка поздравила Алексея с праздником и рассказала, что он служит в рядах ВСУ и сейчас защищает Украину от российских оккупантов.

"Он моя радость и моя гордость! Он невероятно талантлив во всем! Он умеет и продолжает учиться любить. И он — не рядом. Он делает свою мужскую работу. Он на войне. И мне страшно. И я плачу сегодня, потому что не могу обнять своего золотого мальчика, своего взрослого внука в его день рождения. Но он там, где должен быть!" – написала Ада Роговцева на своей странице в Facebook.

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

Также Ада Николаевна поделилась трогательным снимком с внуком, где они крепко обнимаются.

Поклонники актрисы поздравили ее с праздником и пожелали, чтобы Алексей вернулся с войны целым и невредимым: "Да хранит его Господь!", "Ангела-хранителя всегда и повсюду вашему внуку, Ада Николаевна! Дай Бог вернуться живым и здоровым!".

Ранее Ада Роговцева рассказала, что вся ее семья присоединилась к одержанию победы. Родные звезды среди добровольцев и волонтеров.

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