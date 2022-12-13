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Ада Роговцева присоединилась к благотворительному аукциону в поддержку детей погибших бойцов ВСУ

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
301
Время на прочтение
1 мин
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Ада Роговцева присоединилась к благотворительному аукциону в поддержку детей погибших бойцов ВСУ

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

Средства пойдут на новогодние подарки для малышей.

Украинская актера Ада Роговцева приобщилась к благотворительному аукциону в поддержку 40 детей погибших героев ВСУ.

Народная артистка Украины решила помочь собрать средства для приобретения рождественских подарков для малышей, потерявших родителей в результате войны.

В качестве лота вместе со своим фондом Роговцева передала для благотворительной акции "Діти Янголів" два календаря на военную тематику от украинского художника Никиты Титова. На них актриса оставила свои автографы и пожелания.

"Я тронута, дорогие дети. Я от всей души желаю, чтобы вас окружали добрые, умные, мужественные люди. Я уверена, так и будет! Ваш жизненный путь будет счастлив в свободной Украине. Мы победим и будем счастливыми украинцами", — обратилась к детей военных актриса.

На собранные средства для детей приобретут подарочные сертификаты в магазины игрушек, чтобы каждый из них мог выбрать подарок себе по душе. Также для малышей будет устроен интерактивный спектакль в Малом театре в Киеве.

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Дата публикации
Просмотры
301
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