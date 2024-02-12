Ада Роговцева растрогала архивным фото с единственным сыном, который умер от онкоболезни

Родного человека актрисы не стало 11 лет назад.

Украинская актриса Ада Роговцева показала архивное фото с сыном Константином, погибшим в 2012 году.

Мужчина в свое время боролся с раком, но, к сожалению, не смог справиться с недугом. Так, Константин ушел из жизни в 49-летнем возрасте. У него осталась жена и дочь.

Ада Николаевна в своем фотоблоге в день рождения сына 11 февраля опубликовала совместное фото с ним. В этом году ему могло бы исполниться 62 года.

Черно-белый снимок легенда украинского театра и кино подписала лаконично, хотя до сих пор переживает сильную боль от потери: "Сын". На изображении мама с сыном идут по дороге в окружении деревьев.

Ада Роговцева с сыном Константином / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

Под трогательной фотографией в комментариях поклонники и близкие Ады Роговцевой выразили ей свои искренние соболезнования и пытались разделить горе.

Светлая память Кости, пусть покоится в мире с Богом

Царство небесное и светлая память

Объятия семье. Невыразимое сожаление все годы без него. До сих пор не могу понять и принять его уход. Приходит Костик во сне

Примите самые искренние соболезнования

Напомним, недавно певица Ирина Федишин также показала щемящие архивные кадры со своим покойным братом, погибшим на фронте, и довела до слез неожиданным признанием.

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