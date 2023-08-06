Ада Роговцева разнесла российских артистов, поддерживающих Путина: "Уроды"

Выдающаяся украинская актриса театра и кино Ада Роговцева дала большое интервью Алексею Суханову для его YouTube-проекта "Говорит Суханов".

Ада Роговцева, недавно отпраздновавшая 86-летие, является народной артисткой не только по официальному званию, но и по своему призванию. Во время разговора с ведущим ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале "1+1 Украина" Алексем Сухановым она рассказала, в частности о том, смогут ли украинцы когда-нибудь простить россиян:

"Конечно. Мы же, украинцы. Это возможно лишь через несколько поколений, с воспитанием, раскаянием и расплатой. Все они должны пройти эти этапы. Раньше Украина не прощала, а терпела. Как нация, к большому сожалению, мы же только начинаем все осознавать: например, мне столько лет, а я только начинаю осознавать по настоящему, что я украинка, потому что я была под советской властью, под влиянием, под глупостью каких-то уже современных наших течений. Кому-то одному поверила. А ведь я не одна такая, и тем более, что я все же думающая, но я попала", – прокомментировала Ада Николаевна.

Ада Роговцева и Алексей Суханов

Высказалась кинолегенда и о российских актерах, поддерживающих режим Кремля и кровавую политику путина:

"Они подкладываются под все эти системы и схемы. Есть уроды, как Никита Михалков. Покойный Табаков, я скажу, почему на это шел. Трусость. Он руководил большим театром и не одним, а несколькими. Это же был концерн такой, студии и все. Если бы он пошел против, потерял бы все. Так же Чулпан Хаматова. Она имела фонд и ради него шла на это (сотрудничество с российским режимом – прим.ред). Это все уже трусость и другие пакости, которые в человеке проявляются", – сказала Роговцева.

Напомним, во время этого интервью Алексей Суханов не удержал слез, когда рассказывал о своей маме из россии, верящей российской пропаганде, а не родному сыну.

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