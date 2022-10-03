Ада Роговцева со слезами на глазах обняла освобожденного из плена защитника "Азовстали" Михаила Дианова

Актриса Ада Роговцева после спектакля в театре встретилась с защитником "Азовстали".

Морской пехотинец Михаил Дианов посетил театральный спектакль, в котором принимала участие Ада Роговцева. После завершения спектакля актриса не смогла сдержать эмоций при виде украинского защитника.

Роговцева со слезами на глазах крепко обняла Дианова. Щемящий момент был зафиксирован на фото, которой позже актриса поделилась на своей странице в Instagram.

Ада Роговцева и Михаил Дианов

"Миша. Михаил Дианов. Каким счастьем было обнять его! Какой честью! Я молюсь и мечтаю обнять каждого, кто сейчас в плену", — добавила подпись к фотографии актриса.

Фотография ошеломила и тронула всех поклонников Роговцевой, которые оставили десятки теплых комментариев под публикацией.

Невероятная Ада Николаевна и стальной Михаил, берегите себя!

В этих объятиях такая любовь!

Я горжусь вами, Адочка!

Напомним, ранее Даша Астафьева эмоционально обратилась к россиянам, показав фотографию освобожденного из плена защитника "Азовстали".

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