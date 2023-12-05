Ада Роговцева удивила архивным фото с Залужным и его женой и рассказала об их знакомстве

Украинская актриса Ада Роговцева показала архивное фото с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и поделилась, каков он в жизни во время общения.

Так, в своем фотоблоге Роговцева неожиданно высказалась о Валерии Залужном. По ее словам, они познакомились еще задолго до того, как главнокомандующий стал узнаваемым. И добавила, что Валерий наделен лучшими человеческими чертами.

"Благодарю судьбу за то, что подарила мне личное общение с Валерием Залужным до того, как его имя стало родным каждому украинцу и известным на весь мир. И прежде всего, что я узнала о Валерии Федоровиче, что он – человек слова. Именно его усилиями Дмитрий Коцюбайло, легендарный командир 1-й Штурмовой Роты ДУК, получил звание Героя Украины еще до того, как его подразделение вошло в ряды ВСУ", – написала Ада.

Ада Роговцева с Валерием Залужным и его супругой / Фото: instagram.com/ada_rogovtseva

К тому же артистка начала вспоминать о выдающихся событиях с участием Залужного. В частности, как в 2021 году он посетил Жовтневый дворец в Киеве, чтобы торжественно прикрепить Золотую Звезду Героя на китель Дмитрия Коцюбайла.

"Остается незабываемой встреча Героя-добровольца Да Винчи и Главкома Залужного на сцене Октябрьского дворца, когда Валерий Федорович лично приехал, чтобы поздравить и прикрепить Золотую Звезду Героя на китель Дмитрия", – отметила артистка.

В свою очередь Ада почти в каждом своем предложении выражала благодарность главнокомандующему. Она отметила главные заслуги Залужного.

Ада Роговцева / Фото: facebook.com/adarogovtseva

"Среди моих друзей, которых в 2014 году судьба привела в армию, есть те, кому пришлось служить в подразделениях, которыми командовал Валерий Федорович. Из их рассказов я убедилась в том, что увидела сама: высокообразованный, профессиональный, человечный, смелый, полностью преданный военному делу, верный Украине. Залужный стал олицетворением своего войска и своего времени. За плечами генерала – все ступени военного образования и все с отличием. Он занимается делом своей жизни и достиг в нем мирового признания, остановив русскую армию. Нам посчастливилось иметь Залужного во главе войска в это историческое время", – поделилась актриса.

Напомним, ранее Валерий Залужный поделился редким фото со своей женой Еленой. Супруги продемонстрировали family look, выбрав одинаковые худые.

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