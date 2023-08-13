Ада Роговцева вспомнила, как работала в России: "Приписали уголовную статью мне и Зеленскому"

Украинская актриса Ада Роговцева вспомнила, как почти 60 лет работала в России и рассказала, чем закончилась эта карьера.

Как рассказала звезда кино, в 2014 году, когда в Украине начались боевые действия, она приняла решение разорвать все отношения со страной-агрессорой. По словам Ады Николаевны, предать родину для нее хуже всего.

В интервью Алексею Суханову актриса вспомнила, как после ее прекращения работы в РФ там на нее возбуждено уголовное дело. В "черный список" также попал президент Украины Владимир Зеленский, который в то время еще был актером, и директор цирка.

"Я бы не могла предать Украину. Это говорит я, проработавшая в русской культуре почти 60 лет. Я работала, такая у меня профессия. Но предать… Как только оно началось, меня там не стало. Сразу мне криминал приписали, завели статью. В этой статье была я, Зеленский и директор цирка. Мы втроем уходили. Мы зарабатывали в России, а отдавали бандеровцам", — рассказала Роговцева.

Ада Роговцева / Фото: УНІАН

Несмотря на свою работу в Москве Ада Николаевна пыталась не терять связь с украинской культурой и продолжала выступать и на родине. Как признается актриса, она очень счастлива, что украинцы смогли простить ее.

"Я уже к тому времени ничего не зарабатывала. А они меня приглашали все время. Была в кино, театре, работала в России. Много работала, но не отрывалась от киевского театра, телевидения, радио и института. Я была здесь в Украине, но ездила в Россию на работу всю жизнь. Это мне украинцы простили. Никто и никогда мне не забросил — "Что она там?". Не упоминали. Я всегда все рассказываю, я откровенна. Люди видят, что состояния у меня нет. Может, из-за этого появилось это доверие, а возраст прибавил весомости", — сказала Роговцева.

Напомним, ранее Ада Роговцева эмоционально разнесла артистов, которые продолжают работать в России и поддерживают Путина.

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