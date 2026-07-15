Ада Роговцева накануне своего 89-летия призналась, что больше всего её пугает

Ада Роговцева

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Легендарная украинская актриса Ада Роговцева откровенно рассказала о своих переживаниях в преддверии 89-летия и поделилась тем, где планирует провести этот особенный день.

За несколько дней до праздника народная артистка Украины обратилась к поклонникам с искренними размышлениями. Звезда призналась, что до сих пор не может привыкнуть к цифре, обозначающей её возраст. Говорит, что даже произнести её вслух непросто. В то же время она подчеркивает, что не позволяет себе утратить любовь к профессии. Более того, день рождения она традиционно проведет не дома, а на сцене.

«Я родилась в первый день второй половины лета. И того лета мне всегда не хватает. Осталось несколько дней до того, как мне исполнится 89 лет. Странные какие-то цифры… И написать, и произнести страшно. В день рождения буду играть, как обычно в последние годы», — написала знаменитость.

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Ада Роговцева / © instagram.com/ada_rogovtseva

Сейчас актриса находится за городом, где проводит время на природе. Она рассказала, что собирает ягоды и при этом часто вспоминает прожитые годы. По словам Роговцевой, возраст всё больше сказывается, ведь привычные дела теперь требуют гораздо больше сил и сосредоточенности. Однако вместо жалоб она предпочитает испытывать благодарность за родных, друзей, коллег и зрителей, которые до сих пор приходят на её спектакли.

«Как ягоды в пальцах, перекатываются мысли и воспоминания. Возраст даётся мне тяжело. Всё, что я привыкла делать с лёгкостью, на лету, теперь требует большой сосредоточенности и напряжения. Но жаловаться — грех! Благодарю Бога за семью — за дочь, внуков и правнука! Благодарю за круг моих молодых друзей! За партнеров по работе! Благодарю зрителей, которые приходят на спектакли. Благодарю Бога за то, что Он даёт силы выходить на сцену, к людям, как я делала это с 19 лет», — отметила артистка.

Несмотря на почтенный возраст, Ада Роговцева продолжает активно играть в театре и не скрывает, что именно сцена остается для нее главным источником вдохновения. После спектакля, которым она отпразднует свой день рождения, актриса планирует снова вернуться в загородный дом и продолжить работу в саду.

Напомним, недавно неузнаваемая Ксения Мишина вспомнила себя в 18 лети показала архивное фото в леопардовых лосинах.

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