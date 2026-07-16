Ада Роговцева отмечает 89-летие: родные тронули её поздравлениями и показали архивные семейные фотографии

Ада Роговцева / © facebook.com/adarogovtseva

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Сегодня, 16 июля, легендарная украинская актриса Ада Роговцева отмечает 89-летие, а её дочь и невестка трогательно поздравили именинницу, поделившись личными словами и семейными фотографиями.

Одной из первых к поздравлениям присоединилась дочь артистки, режиссер Екатерина Степанкова. Она опубликовала трогательное фото с мамой, которое отражает особую связь между ними. На снимке Екатерина стоит на коленях перед Адой Роговцевой, а подпись к фотографии оставила максимально лаконичной. Именно эта простота и тронула поклонников. В комментариях к поздравлению поклонники также засыпали актрису пожеланиями.

«С днём рождения, мама!», — написала Екатерина Степанкова.

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Поздравление с днём рождения Ади Роговцевой

Не менее эмоциональное обращение опубликовала и невестка Ады Николаевны — Виктория Степанкова, жена её внука Алексея Степанкова-Ткаченко. Она показала подборку семейных снимков и посвятила актрисе проникновенные строки, в которых назвала её человеком, к которому хочется приходить за самым важным. В конце поздравления Виктория призналась, что именно Ада Роговцева является для неё жизненным компасом.

«Хочешь совета? Иди к Аде. Хочешь любви? К Аде. Хочешь поплакать? К Аде. Хочешь поделиться счастьем? Ада. Хочешь мудрости? Посидеть и выговориться? Вдохновиться? Прийти в себя? Обсудить книгу? Посмеяться? Просто быть собой? Ада. Так много любви, так много человечности, такой большой мир», — написала Виктория Степанкова.

Поздравление с днём рождения Ади Роговцевой

В этом году день рождения актрисы отмечают не только в кругу семьи. В соцсетях набирает обороты флешмоб, к которому присоединились украинские актеры, журналисты и общественные деятели. Они записывают видео, в которых читают стихи Ады Роговцевой, выражая ей своё уважение и благодарность.

Поздравление с днём рождения Ади Роговцевой

Поздравление с днём рождения Ади Роговцевой

Напомним, Ада Роговцева накануне своего 89-летия призналась, что её больше всего пугает.

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