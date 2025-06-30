Ада Роговцева поставила российскую актрису-путинистку на место: какими словами она довела ее до истерики

Ада Роговцева и Оксана Сташенко

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Российская актриса-путинистка Оксана Сташенко пожаловалась, как народная артистка Украины Ада Роговцева поставила ее на место.

Россиянка уже давно присягнула на верность диктатору путину. Сейчас же она бегает к пропагандистам рассказывать небылицы об украинских актерах, с которыми когда-то снималась. На этот раз путинистка вспомнила инцидент, который произошел в 2014 году во время съемок в Украине сериала "Дворняжка Ляля".

В частности, в картине Оксана Сташенко играла одну из ролей. Не угодила путинистке Ада Роговцева. Россиянка рассказала, как перед съемками стала свидетелем, как украинская актриса поздоровалась с коллегами лозунгом "Слава Украине!". Между тем команда из Украины ответила ей "Героям слава!". Путинистка говорит, что тогда была шокирована, ведь, мол, на съемочной площадке такое запрещалось, потому что это, по ее словам, "связано с политикой".

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Ада Роговцева / © УНИАН

Конечно же, в духе россиян, Оксана Сташенко побежала жаловаться продюсеру. На что получила ответ: "Спасибо, что сказала". На этом все и закончилось. Но, похоже, россиянке до сих пор не дает это покоя, ведь лозунг "Слава Украине!" довел ее до такой истерики.

Напомним, Оксана Сташенко поддержала захватническую политику диктатора путина и войну, которую Россия развязала в Украине. Несмотря на то, что в свое время она работала с украинцами, она не стесняется поливать грязью коллег. Кроме того, актриса охотно выступает для российских захватчиков, которые убивают невинных людей и совершают преступления на украинских землях.