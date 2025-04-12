Ада Роговцева сообщила о смерти близкого человека: "Была рядом со мной в трудные моменты"

Ада Роговцева

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Легендарная украинская актриса Ада Роговцева сообщила о смерти близкого человека.

В своем Facebook артистка поделилась, что ушла из жизни ее подруга Майя. Для знаменитости это очень горькая потеря. В частности, подруга была рядом в трудные и радостные моменты в жизни Ады Роговцевой, разделяла ее восхищения, умела поднять настроение и вызвать улыбку на лице. Актриса признается, что для нее это очень болезненная потеря. За 50 лет дружбы подруга стала частью семьи артистки. К сожалению, 11 апреля она умерла.

“Почти 50 лет назад в жизнь моей семьи вошла Майя. Веселая, щедрая, бережная — за годы и годы стала подругой, верным товарищем каждому в семье. Майя была рядом со мной в трудные жизненные моменты, разделила боль многих потерь. Разделила и утешение мое — село. Любила делать праздник: одаривать, готовить и угощать, сделать самостоятельно какую-то работу и презентовать сюрпризом. Очень меня любила. Майя умерла… Мне очень горько. Светлая память”,— поделилась актриса.

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Ада Роговцева с подругой / © facebook.com/adarogovtseva

Ада Роговцева почтила память старой приятельницы. Также знаменитость поделилась их архивным фото, которое было сделанно в период новогодних праздников. Тем временем подписчики актрисы поддержали ее и выразили свои искренние соболезнования.

Напомним, недавно стало известно, что умер участник “Лиги смеха” Александр Чечун. Жена юмориста, который мобилизовался в 2022 году в ряды ВСУ, назвала причину его смерти.