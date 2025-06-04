Ада Роговцева трогательно почтила память мужа и показала их архивное фото с двумя детьми

Ада Роговцева

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Украинская актриса Ада Роговцева почтила память покойного мужа, актера Константина Степанкова, и показала их архивное фото, где они изображены с сыном и дочерью.

В частности, 3 июня избранник артистки мог бы праздновать день рождения. Актеру бы исполнилось 97 лет. Поэтому, Ада Роговцева по случаю особой даты почтила его память. Актриса опубликовала в Facebook их архивное черно-белое фото. На снимке супруги были изображены уже со взрослыми сыном и дочерью.

"День рождения мужа. Уже двадцатый без него. Исполнилось бы 97...", - подписала фотографию актриса.

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Ада Роговцева с мужем и детьми / © facebook.com/adarogovtseva

Отметим, муж Ады Роговцевой умер 22 июля 2004 года. Его не стало в возрасте 76 лет. К слову, сына супругов уже тоже нет среди живых. Он умер 1 июля 2012 года от онкологического заболевания.

Напомним, недавно певица Ирина Билык почтила память покойной мамы. Артистка показала архивное фото родного человека и трогательно обратилась к нему.