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Ада Роговцева в годовщину смерти сына показала их архивное фото
Сын Ады Роговцевой умер 1 июля 2012 года. Артистка почтила его память.
Народная артистка Украины Ада Роговцева в годовщину смерти сына почтила его память.
Актера и режиссера Константина Степанкова не стало 1 июля 2012 года. Мужчина умер в возрасте 50 лет. В своем Instagram Ада Роговцева почтила память сына. Актриса опубликовала их архивное черно-белое фото. На снимке Константин Степанков осторожно обнимал маму за плечи.
"1-го июля 2012 года день смерти моего сына", - подписала фотографию Ада Роговцева.
В комментариях пользователи поддержали актрису. Юзеры выразили искренние соболезнования потере артистки: "Искренние соболезнования", "светлая память, материнское сердце не заживет никогда", "светлая память и царство небесное".
Отметим, сын Ады Роговцевой умер 1 июля 2012 года. Жизнь Константина Степанкова забрала онкологическая болезнь. Его похоронили в селе Жеребятин, что в Киевской области.
Напомним, недавно была годовщина смерти легендарного певца Назария Яремчука. Сыновья исполнителя почтили память отца, которого не стало 30 лет назад.