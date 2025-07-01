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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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6615
Время на прочтение
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Ада Роговцева в годовщину смерти сына показала их архивное фото

Сын Ады Роговцевой умер 1 июля 2012 года. Артистка почтила его память.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Ада Роговцева

Ада Роговцева

Народная артистка Украины Ада Роговцева в годовщину смерти сына почтила его память.

Актера и режиссера Константина Степанкова не стало 1 июля 2012 года. Мужчина умер в возрасте 50 лет. В своем Instagram Ада Роговцева почтила память сына. Актриса опубликовала их архивное черно-белое фото. На снимке Константин Степанков осторожно обнимал маму за плечи.

"1-го июля 2012 года день смерти моего сына", - подписала фотографию Ада Роговцева.

Ада Роговцева с сыном / © instagram.com/ada_rogovtseva

Ада Роговцева с сыном / © instagram.com/ada_rogovtseva

В комментариях пользователи поддержали актрису. Юзеры выразили искренние соболезнования потере артистки: "Искренние соболезнования", "светлая память, материнское сердце не заживет никогда", "светлая память и царство небесное".

Отметим, сын Ады Роговцевой умер 1 июля 2012 года. Жизнь Константина Степанкова забрала онкологическая болезнь. Его похоронили в селе Жеребятин, что в Киевской области.

Напомним, недавно была годовщина смерти легендарного певца Назария Яремчука. Сыновья исполнителя почтили память отца, которого не стало 30 лет назад.

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Дата публикации
Количество просмотров
6615
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