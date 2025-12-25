Ада Роговцева встретилась с воюющими внуком и зятем: семья довела до мурашек редким появлением

Ада Роговцева с зятем / © скриншот с видео

Реклама

Легендарная украинская актриса Ада Роговцева растрогала зрителей до слез, появившись на сцене вместе с четырьмя поколениями своей семьи. Особый рождественский момент объединил близких звезды, в частности внука и зятя, которые сейчас защищают Украину на фронте.

Во время ежегодной концерт-мистерии «Територія РіздвА. Дух нескорених» семья Роговцевой исполнила колядку «Ой у полі-полі виросла ялина». Этот номер стал не просто выступлением, а глубоким символом единства, любви и той цены, которую украинские семьи платят за свободу. Видео появилось на YouTube вместе с полной версией концертной программы.

Ада Роговцева с семьей / © скриншот с видео

Сцена была построена как живая семейная история. Сначала Ада Роговцева вышла сама — поправила скатерть на столе и села. Впоследствии к ней присоединились женщины из семьи, а после них — мужчины, среди которых были сын и зять актрисы, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины. Они стали позади своих любимых и нежно обняли их за плечи. Впоследствии женщины накрыли праздничный стол, а финальным и особенно трогательным аккордом стало появление правнука актрисы. Таким образом на сцене собрались все четыре поколения.

Реклама

Ада Роговцева с семьей / © скриншот с видео

Вместе с Адой Роговцевой в выступлении приняли участие Екатерина Степанкова, Алексей Степанков, Дарья и Виктория Степанковы, Алексей и Матвей Скляренко, а также самый молодой член семьи — маленький правнук Константин. Для зрителей это стало настоящей рождественской сказкой, наполненной светом и глубоким смыслом.

Напомним, недавно актриса Наталья Денисенко на Рождество показала свою маму-красавицу и рассказала о двойном празднике в семье.