Адам Сендлер на "Оскаре-2025" оскандалился появлением в шортах и напомнил спор Трампа с Зеленским

В этом году кинопремия в очередной раз выделилась своим неоднозначным юмором.

Американский актер и комик Адам Сендлер во время церемонии "Оскар-2025" оказался в эпицентре скандала.

Дело в том, что в начале церемонии артист показался в зале в необычном вечернем костюме. В частности, для публичного выхода на главное событие киномира выбрал шорты, рубашку и кофту. Он сразу бросился в глаза ведущему Конан О'Брайену, разыгравшему с Адамом острую сценку, на которую обратили внимание украинцы в Сети.

Адам Сендлер на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Дело в том, что между ведущим и звездой состоялся разговор о костюме. Конан сравнил такой лук Сэндлера с "юношей, который играет в покер в два часа ночи". Такое высмеивание сделало актера еще более эмоциональным и он саркастически спросил, зачем нужно было на него обращать внимание публики. В конце Адам подошел к актеру Тимоти Шаламе в желтом костюме и обнял его, что якобы напомнило символику Украины.

Адам Сендлер и Тимоти Шаламе на "Оскаре-2025" / Фото: Associated Press

Конечно, для украинцев со временем такая неоднозначная заранее спланированная сценка показалась отсылкой к скандальной встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме, когда президент США спросил лидера Украины о его костюме. Зеленский ответил, что сделает это после победы Украины.

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