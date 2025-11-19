- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 892
- Время на прочтение
- 2 мин
ADAM впал в кому на фоне тяжелого туберкулеза: шокированные звезды отреагировали на критическое состояние певца
Ряд коллег певца поддержали семью в непростое время.
Автор хитов «Танцюй зі мною повільно» и «Ау Ау» ADAM госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем.
Ранее на странице артиста в Instagram было заявлено, что он находится в коме. Такое состояние вызвала тяжелая форма туберкулеза, которая поражает мозговые оболочки и нервную систему. Жена тяжелобольного Михаила Клименко (настоящее имя певца) Александра отметила, что звезда уже два месяца борется за жизнь. В частности, он был в реанимации и сейчас в коме продолжает лечение.
В комментариях под тревожным постом собралось немало украинских звезд. Абсолютно шокированные они присылают слова поддержки семье ADAM и распространяют информацию о его критическом состоянии с призывом помочь финансово.
«Боже, боже, боже! Мы все с тобой! Все! Слышишь? Прекрати уже это все, потому что мы должны петь скоро нашу песню вместе. Я очень тебя люблю, выздоравливай скорее» — KOLA
«Миша! Мы верим в тебя! Пошли донатить тебе и молиться за тебя!» — Надя Дорофеева
«Что?! Поможем!» — Владимир Дантес
«Миша, мы с тобой! Выздоравливай» — Виталий Козловский
«Миша, выздоравливай, друг, ты можешь» — MamaRika
«Держись! Ты нам нужен! Борись! Помогаем» — жена Евгения Кота Наталья
Реквизиты для помощи певцу ADAM:
Приват24: https://www.privat24.ua/send/39zzp
Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7cohi2zFQN
4874 1000 2028 4389
Клименко Александра