ADAM впал в кому на фоне тяжелого туберкулеза: шокированные звезды отреагировали на критическое состояние певца

ADAM в коме — реакция украинских звезд — реакция украинских звезд

Реклама

Автор хитов «Танцюй зі мною повільно» и «Ау Ау» ADAM госпитализирован из-за серьезных проблем со здоровьем.

Ранее на странице артиста в Instagram было заявлено, что он находится в коме. Такое состояние вызвала тяжелая форма туберкулеза, которая поражает мозговые оболочки и нервную систему. Жена тяжелобольного Михаила Клименко (настоящее имя певца) Александра отметила, что звезда уже два месяца борется за жизнь. В частности, он был в реанимации и сейчас в коме продолжает лечение.

ADAM в коме

В комментариях под тревожным постом собралось немало украинских звезд. Абсолютно шокированные они присылают слова поддержки семье ADAM и распространяют информацию о его критическом состоянии с призывом помочь финансово.

Реклама

«Боже, боже, боже! Мы все с тобой! Все! Слышишь? Прекрати уже это все, потому что мы должны петь скоро нашу песню вместе. Я очень тебя люблю, выздоравливай скорее» — KOLA

«Миша! Мы верим в тебя! Пошли донатить тебе и молиться за тебя!» — Надя Дорофеева

«Что?! Поможем!» — Владимир Дантес

«Миша, мы с тобой! Выздоравливай» — Виталий Козловский

Реклама

«Миша, выздоравливай, друг, ты можешь» — MamaRika

«Держись! Ты нам нужен! Борись! Помогаем» — жена Евгения Кота Наталья

ADAM в коме — реакция украинских звезд

Реквизиты для помощи певцу ADAM:

Приват24: https://www.privat24.ua/send/39zzp

Реклама

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/7cohi2zFQN

4874 1000 2028 4389

Клименко Александра