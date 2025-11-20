ADAM впал в кому: жена тяжелобольного певца довела до слез обращением к нему

ADAM с женой

Жена тяжелобольного ADAM, который впал в кому, довела до слез обращением к нему.

Состояние здоровья Михаила Клименко, именно так на самом деле зовут исполнителя, серьезно ухудшилось на фоне туберкулезного менингита. Артист сейчас находится в коме. Жена Михаила - певица Александра Норова - трогательно обратилась к мужу.

Она опубликовала в Instagram-stories фото с их сыном Марком, которому 20 ноября исполняется 15 лет. Александра отметила, что они загадали единственное самое главное желание - чтобы муж поскорее выздоровел.

"Мишенька, у нашего Марка сегодня (20 ноября - прим. ред.) день рождения. 15 лет. Мы загадали желание только одно. Ты нам нужен", - трогательно написала певица.

Напомним, 19 ноября Александра Норова сообщила, что ее муж Михаил Клименко впал в кому. Состояние здоровья артиста ухудшилось из-за туберкулезного менингита. Недавно исполнитель Parfeniuk раскрыл, как Михаил Клименко заболел туберкулезом.