Адель – на 45, а Керри – на 22 килограмма: звезды, которые феноменально похудели

Адель – на 45, а Керри – на 22 килограмма: звезды, которые феноменально похудели

Некоторым знаменитостям удалось избавиться от 45 лишних килограммов.

Едва ли не каждая представительница женского пола мечтает об идеальном теле.

Особенно стремятся иметь потрясающий вид звезды шоу-биза. Впрочем, добиться желаемого результата получается не так и просто. Ради осиной талии селебритис отказываются от любимых лакомств, сидят на изнурительных диетах, часами проводят в спортзале и даже отрезают часть желудка.

ТСН.uа подготовил подборку знаменитостей, которым удалось феноменально похудеть.

Адель

Адель до и после похудения

Поразила результатом похудения популярная британская певица Адель. Знаменитости удалось избавиться от 45 килограммов. О своем достижении звезда рассказала фанатам, которые застали Адель во время отдыха на Карибах. Поговаривают, что избавиться от лишнего веса звезде помог особый вид пилатеса и правильное питание.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон до и после похудения

Популярная американская певица Джессика Симпсон после рождения третьего ребенка также решила привести свое тело в форму. Так, через полгода исполнительнице удалось избавиться от 45 килограммов. Потрясающим результатом звезда поделилась в фотоблоге.

Оля Цибульская

Оля Цибульская до и после похудения / instagram.com/cybulskaya

В конце февраля этого года призналась, что похудела на 12 килограммов украинская певица Оля Цибульская. Артистка поделилась, что боролась с лишним весом в течение пяти лет после рождения сына.

"Просто однажды утром проснулась и поняла, что не могу смотреть на себя в зеркало. Еще страшнее - мне хотелось плюнуть на себя в телеэкране. Каждый шоу-бизнесовый стресс был дополнительным "вареником" в мою тарелку. И каждый раз, когда стилист привозила платье, на размер больше за прошлое, я оправдывала себя старым-добрым "у меня нет времени", "широкая кость" и "я после родов", – поделилась знаменитость.

Мэрайя Кэри

Мэрайя Кэри до и после похудения

А вот американская певица Мэрайя Кэри ради похудения даже отрезала часть желудка. Звезде удалось сбросить 22 кг. Инсайдер рассказал, что знаменитость отказалась от углеводов, хлеба, шоколада и сладостей.

Елена Степаненко

Елена Степаненко до и после похудения

Бывшая жена юмориста Евгения Петросяна Елена Степаненко тяжело пережила развод с мужем. Долгое время женщина не появлялась на людях. И вот, после года затишья актриса побывала на съемках концерта. Журналисты застали знаменитость за кулисами мероприятия. 66-летняя Елена заметно изменилась – артистке удалось похудеть на 46 килограммов.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор до и после похудения

А вот голливудская актриса Дрю Бэрримор наоборот, после развода с любимым стремительно начала набирать лишние кило. Впрочем, знаменитость взяла себя в руки и за три месяца похудела на 11 килограммов. Бэрримор призналась, что за таким похудением стояла упорная работа с тренером и правильное питание.

Рене Зеллвегер

Рене Зеллвегер до и после похудения

Оскароносная актриса Рене Зеллвегер доказала, что ради ролей в фильмах может и набрать лишний вес, и потрясающе похудеть. Так, ради роли в картине "Дневник Бриджит Джонс" знаменитость специально набрала около 15 лишних килограммов. А вот ради работы в фильме "Джуди" Рене заметно похудела и изменилась до неузнаваемости.

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