Адель насмешила неудачными дублями со съемок нового клипа: "Обожаю, как она хохочет"

Адель насмешила неудачными дублями со съемок нового клипа: "Обожаю, как она хохочет"

Фаны оценили подборку ляпов.

Британская певица Адель недавно выпустила первый за шесть лет клип.

Артистка представила видео на песню Easy On Me. Несмотря на лиричность сюжета, как оказалось, на площадке было довольно смешно. Так, знаменитость показала неудачные дубли со съемок. В ролике звезда несколько раз играет одну сцену, смешно примассирует, громко смеется и шутит.

Пользователи оценили подборку кумира и написали в комментариях, что у Адель заразительный смех.

Смех Адель так заразителен

Лол, обожаю, как она хохочет

Буквально все: "Адель всегда хорошая и нежная". Плащ: "Ладно, мое время доказать, что они не правы!" Злой смех

Кто бы мог это представить, что они действительно смеялись перед созданием этого меланхолического шедевра.

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