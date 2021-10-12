Адель о том, почему переехала в Лос-Анджелес: "В Лондоне слишком дорого жить"

Сейчас звезда владеет тремя объектами недвижимости в Лос-Анджелесе.
Популярная британская певица Адель призналась, почему переехала жить в другой город.
Певица рассказала в интервью британскому Vogue, что не смогла бы себе позволить жить в Лондоне так, как живет в Лос-Анджелесе.
"Такой дом, как я в Лос-Анджелесе, я бы никогда не смогла бы себе позволить в Лондоне", — рассказала артистка.
Адель признается, что когда она была в Лондоне, то много времени проводила в машине или в помещении. Поэтому звезда отправилась туда, где она может наслаждаться свежим воздухом и голубым небом.
К слову, состояние Адель оценивается в 177 млн долларов. За последние пять лет она приобрела три объекта в престижном районе Лос-Анджелеса. Эти инвестиции оцениваются в более 30 млн. долларов.
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