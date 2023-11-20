Адель официально подтвердила, что вышла замуж во второй раз

Британская певица Адель, которая в начале зимы спровоцировала слухи о своей тайной свадьбе, призналась, что действительно вышла замуж за спортивного агента Рича Пола.

Это произошло благодаря появлению звезды на комедийном шоу своего лучшего друга Алана Карра в Лос-Анджелесе. На интересный вопрос ведущего о замужних в зале Адель неожиданно воскликнула, что она одна из них.

Этим поделились зрители, присутствовавшие на шоу, сообщает Daily Mail.

Адель и Рич Пол / Фото: instagram.com/adele

"Сегодня я был на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе, и Адель была в зале. Алан спросил зрителей, есть ли кто-нибудь, кто недавно женился, и Адель воскликнула: "Я", - сказал зритель.

По словам очевидцев, знаменитость чувствовала себя свободной в высказываниях, поскольку комедийное шоу вел ее лучший друг.

Адель и Рич Пол

"Ей было безразлично, знали ли люди, что она была там, они лучшие друзья", - добавил другой зритель из зала.

Как известно, ранее отношения Адель со спортивным агентом Ричем Полом были за семью замками. Пара не хотела делиться никакими подробностями.

"Вы можете говорить все, что угодно. Я не тот тип человека, который выставляет личную жизнь. Это не для СМИ", – прокомментировал слухи Рич Пол в прошлом месяце.

Адель и Рич Пол / Фото: Associated Press

Отметим, впервые пара появилась на публике вместе в 2021 году на спортивной игре.

Напомним, недавно браку Кэтрин Зеты-Джонс и Майкла Дугласа исполнилось 23 года. По случаю праздника голливудские супруги поделились архивными фотографиями.

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