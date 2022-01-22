Адель отменила концерт за день до выступления: разъяренные фанаты требуют, чтобы им вернули деньги

Адель отменила концерт за день до выступления: разъяренные фанаты требуют, чтобы им вернули деньги

Команда артистки заразилась коронавирусом.

Британская поп-звезда Адель вынуждена была отменить свои концерты.

К слову, певица 21 января должна была начать в Лас-Вегасе свой новый тур Weekends with Adele. Впрочем, за день до первого выступления артистке пришлось отменить концерт.

Причиной такого решения стало то, что половина команды Адель подхватила коронавирус, поэтому они были вынуждены временно приостановить подготовку к туру.

Адель / instagram.com/adele

Однако фанатам звезды не понравились такие неприятные новости. Они сильно разозлились, что певица их предупредила в последний момент. Поклонники требуют, чтобы Адель вернула им деньги за билеты, а также оплатила проживание в отеле и перелет самолетом, пишет Daily Mail.

Некоторые фанаты требуют, чтобы певица все равно выступила. Они утверждают, что им все равно на специальную технику, они хотят лишь послушать любимые песни.

Артистка же предложила поклонникам взять бесплатный напиток в магазине, где продается ее мерч, а также певица поговорит с фанатом в FaceTime.

Отметим, стоимость одного билета на концерт Адель составляла от 80 до 12 тыс. долларов.

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