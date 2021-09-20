Адель подтвердила роман с новым возлюбленным и умилила их первым совместным фото

Адель подтвердила роман с новым возлюбленным и умилила их первым совместным фото

Паре приписывали отношения еще с июля.

Популярная британская певица Адель официально подтвердила, что больше не одинока и имеет новые отношения.

Так, 33-летняя исполнительница встречается с 39-летним американским спортивным агентом Ричем Полом. Вчера звезда разместила в Instagram первое романтическое фото с любимым. На снимке пара позирует вместе.

Адель и Речь Пол / instagram.com/adele

На снимке, который артистка и ее избранник сделали на свадьбе игрока НБА Энтони Дэвиса, знаменитость появилась в красивом черном платье с белыми рукавами.

Адель / instagram.com/adele

Адель сопроводила публикацию смайликом в виде белого сердца.

Заметим, первые слухи об отношениях пары появились летом в этом году. Адель и Рич вместе появилась на баскетбольном матче в Фениксе, а затем их застукали на свидании в Нью-Йорке.

В марте в 2021-м звезда официально развелась с мужем Саймоном Конекки, с которым была в отношениях восемь лет. После развода ее личная жизнь стала под прицелом. Адель приписывали ряд романов, которые она не подтверждала

Напомним, ранее украинский певец Wellboy рассекретил, есть ли у него любимая девушка. Звезда поделился, что со стремительной популярностью ему сложно различить истинные намерения девушек.

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