Адель похудела на 45 кг: фото певицы до и после

Адель похудела на 45 кг: фото певицы до и после

Предлагаем посмотреть, как изменилась звезда за 14 лет.

Популярная британская певица Адель своими песнями покорила весь мир.

Сейчас же фанаты сходят с ума от "новой" звезды, поскольку она похудела на 45 килограммов. Редакция сайта ТСН.ua предлагает вспомнить, какой была знаменитость в начале карьеры и как изменилась за 14 лет.

Адель стала популярной в 2008 году. Самым первым синглом исполнительницы стал трек Hometown Glory. Ее звезда написала в 16 лет и посвятила лондонскому району Вест Норвуд, где Адель провела свои подростковые годы.

Тогда 19-летняя исполнительница была с бровями-ниточками, ярко красила глаза, носила рыжие волосы с челкой и имела пышные формы.

Адель в 2008 году / Associated Press

Адель (2008 год) / Associated Press

В том же году Адель получила награду "Прорыв года" на церемонии Brit Awards в Лондоне. В 2009-м звезда стала обладательницей первых статуэток "Грэмми".

Адель (2009) / Associated Press

Адель в 2009 году / Associated Press

С каждым годом популярность Адель и ее музыки стремительно росла. Ее хиты били мировые рекорды. Если благодаря первому альбому певица стала известна в Европе и Америке, то с выходом второй пластинки ее имя прогремело на весь мир. А знаковым стал трек Rolling In The Deep, который до сих пор остается одним из самых любимых фанатов.

С течением времени менялся и стиль исполнительницы. В частности, на красной дорожке церемонии MTV Video Music Awards в 2011 году она позировала в черном платье с прической в стиле 60-х. Тогда в СМИ писали, что у знаменитости свой уникальный стиль — мод-глем.

Адель (2011) / Associated Press

В это время артистка начала встречаться со своим будущим мужем Саймоном Конекки.

Экспериментировала Адель и с цветом волос. На церемонии "Грэмми" в 2012-м звезда впервые вышла в свет со светлыми прядями. К слову, блондинкой артистке так понравилось быть, что с этим цветом она не расставалась еще много лет. В этот период певица тоже заметно похудела.

Адель в 2012 году / Associated Press

С февраля Адель не появлялась на светских мероприятиях. Тогда она была беременная первенцем, которого родила 12 октября в 2012 году. Первый выход в свет после родов звезда совершила в январе в 2013 году. Адель несколько набрала лишних килограмм.

Адель через три месяца после родов / Associated Press

Адель / Associated Press

Адель / Associated Press

Через несколько лет знаменитость отрезала каре и сделала трендовое омбре.

Адель в 2016 году / Associated Press

Адель (2016) / Associated Press

В 2019 году артистка подала на развод с мужем.

Адель и Саймон Конекки / Getty Images

Тогда певица начала таять буквально на виду. Уже в октябре звезда стала стройнее на 20 килограммов.

2019 год / instagram.com/adele

Тогда называли две причины такого кардинального изменения внешности – тяжелый развод с отцом ее сына – Саймоном Конекки и желание звезды измениться ради сына. Впрочем, впоследствии стало известно, что Адель начала худеть из-за проблем с голосовыми связями – она была вынуждена изменить рацион и отказаться от большого количества лишних калорий.

В мае в 2020 году Адель опубликовала первый за год пост и фото новой себя. На снимке звезду просто не узнать. От привычной пышнотелой красавицы не осталось и следа. Артистка потеряла еще 25 килограммов.

Адель в мае в 2020 году / instagram.com/adele

Через несколько месяцев знаменитость впервые показалась в купальнике и лосинах.

instagram.com/adele

Фанаты были ошеломлены таким перевоплощением кумирши. Да и сама исполнительница, похоже, в восторге от своих форм. Адель стала более раскрепощенной и выбирает соблазнительные наряды, подчеркивающие ее стройность.

Getty Images

instagram.com/adele

Адель / instagram.com/adele

instagram.com/adele

Сейчас Адель счастлива в новых отношениях. Звезда встречается с американским спортивным агентом Ричем Полом.

Адель и Рич Пол / instagram.com/adele

В октябре в прошлом году знаменитость, после определенного затишья, вернулась в музыкальную индустрию. Звезда выпустила первый клип после феноменального похудения на композицию Easy On Me. Интересно, что премьерой клипа артистка установила мировой рекорд – его смотрели одновременно 300 тысяч пользователей, за семь часов в видео более 11 миллионов просмотров. А через 3 минуты композиция возглавила американский iTunes.

В 2021 году Адель выпустила альбом "30".

В общей сложности, на счету знаменитости премия "Оскар", 15 статуэток "Грэмми" и орден Британской империи. Адель выпустила более 50 песен и 4 альбома. Звезда в свое время разрушила стереотипы об идеалах в мире шоу-бизнеса, а теперь шокирует всех своей невероятной внешностью.

Адель / instagram.com/adele

instagram.com/adele

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