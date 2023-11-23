Адель после новостей о свадьбе впервые показалась с любимым и засветила обручальное кольцо

Британская певица Адель, которая недавно проговорилася о своей тайной свадьбе, впервые показалась на публике со своим 41-летним мужем, спортивным агентом Ричем Полом.

Иностранные папарацци впервые после того, как знаменитость подтвердила свое замужество, застали счастливую пару за просмотром спортивной игры в первых рядах стадиона. Новоиспеченные супруги посетили матч LA Lakers против Dallas Marvericks.

Адель и Рич Пол / Фото: Associated Press

Звезда не стала скрывать своего счастья. В кадре они с избранником искренне болеют за спортивных фаворитов. К тому же бдительные поклонники заметили, что на безымянном пальце Адель теперь сверкает изысканное золотое кольцо.

Адель и Рич Пол / Фото: Getty Images

Для спортивного события супруги нарядились довольно сдержанно. Рич был в черной куртке и джинсах. В то время как Адель соединила золотые украшения с кремовым свитером и зелеными брюками.

Адель и Рич Пол / Фото: Associated Press

Отметим, что для артистки это второй брак. От первого мужа у Адель остался сын. Интересно, что у ее нового избранника также уже есть трое детей. Впрочем, пара хочет и общих малышей.

Напомним, недавно о своей личной жизни рассказала украинская певица Ирина Билык. Звезда поделилась подробностями отношений с новым избранником, который признался ей в любви на концерте.

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