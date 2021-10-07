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Адель после резкого похудения снялась сразу для двух обложек Vogue

Адель после резкого похудения снялась сразу для двух обложек Vogue

Адель / instagram.com/adele

Это ее первая фотосессия после похудения.

Популярная британская певица Адель очаровала поклонников новой фотосессией.

Звезда стала украшением сразу двух новых выпусков глянца Vogue. Великобритания и Vogue. США. Такое произошло впервые в истории глянца.

На обложке Vogue. США артистка позирует в зеленом роскошном платье. Образ звезды дополняют массивные серьги и стильная прическа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adele (@adele)

"Просто невероятная локация и красивый наряд. Спасибо за эту фотосессию", — поделилась звезда.

На обложке Vogue. Великобритания звезда предстает в желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте. Образ знаменитость дополнила брошью от Tiffany и ярким макияжем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Adele (@adele)

Отметим, что в 2019 году звезда начала стремительно худеть. Благодаря специальной диете ей удалось похудеть на 45 кило. А фотосессия для глянца VOGUE — стала первой после стремительного похудения.

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