Адель после резкого похудения снялась сразу для двух обложек Vogue

Адель после резкого похудения снялась сразу для двух обложек Vogue

Это ее первая фотосессия после похудения.

Популярная британская певица Адель очаровала поклонников новой фотосессией.

Звезда стала украшением сразу двух новых выпусков глянца Vogue. Великобритания и Vogue. США. Такое произошло впервые в истории глянца.

На обложке Vogue. США артистка позирует в зеленом роскошном платье. Образ звезды дополняют массивные серьги и стильная прическа.

"Просто невероятная локация и красивый наряд. Спасибо за эту фотосессию", — поделилась звезда.

На обложке Vogue. Великобритания звезда предстает в желтом корсетном платье Vivienne Westwood с глубоким декольте. Образ знаменитость дополнила брошью от Tiffany и ярким макияжем.

Отметим, что в 2019 году звезда начала стремительно худеть. Благодаря специальной диете ей удалось похудеть на 45 кило. А фотосессия для глянца VOGUE — стала первой после стремительного похудения.

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