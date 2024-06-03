Адель прямо на сцене резко обматерила поклонника за опрометчивое выражение: "Закрой рот"

Британская певица Адель резко ответила поклоннику, который в толпе выразил свою гомофобную позицию.

Как известно, певица активно поддерживает ЛГБТ+ сообщество и открыто об этом заявляет. Так, во время одного из своих концертов она не постеснялась еще раз это отметить в месяц прайда. В частности, знаменитость в перерыве между исполнением песен гневно отреагировала на гомофобное выражение одного из присутствующих в зале, кто назвал ЛГБТ прайд "отстоем". Так, Адель не сдерживала своих эмоций и грубо попросила помолчать. Тем временем в зале разразились овации в знак поддержки звезды. Соответствующее видео было опубликовано фанами в Сети.

"Что это только что было… Кто-то сказал "ЛГБТ прайд - отстой"? Ты пришел на мой долбанный концерт и только что сказал, что ЛГБТ прайд - отстой? Ты, бл*ха, глупый? Не будь посмешищем. Если не можешь подобрать никаких замечательных слов, то лучше закрой рот! Правда же?"

Напомним, недавно продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк показал своего возлюбленного и ответил, как признание в нетрадиционной сексуальной ориентации изменило его жизнь.

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