Адель, Рене Зеллвегер, Джона Хилл: голливудские звезды, которые кардинально похудели

Знаменитости доказали, что имеют хорошую силу воли.

Селебритис работают над своим образом вместе с целой командой специалистов: стилистов, преподавателей и тренеров. Продюсеры могут диктовать им во что одеваться, а модные журналы – сплетничать по поводу их веса или пластических операций. Однако даже среди звезд есть те, кто решился выйти из привычного образа и представить миру свою новую, стройную версию. Поговорим о самых громких звездных похудениях.

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Адель: минус 45 кг

Певица начала худеть из-за проблем с голосовыми связками – она ​​была вынуждена изменить рацион и отказаться от большого количества лишних калорий. А после разрыва с мужем звезда решила использовать ежедневные тренировки в зале в терапевтических целях. И успех не заставил себя ждать – уже меньше чем через год Адель сбросила 45 лишних килограммов.

Джона Хилл: минус 40 кг

Ранее актера приглашали только в проекты, где была роль смешного и неуклюжего толстячка. Однако Хилл доказал, что способен на большее, и первое что он сделал – обратился к диетологу и звездному тренеру. Вместе с профессионалами он начал быстро терять вес – сейчас масса актера меньше максимальной на 40 килограммов. Кстати, Джона теперь все чаще получает интересные драматические роли.

Рене Зеллвегер: минус 15 кг

Звезда «Дневников Бринджит Джонс» набирала и набирала вес ради ролей много раз. Однако с годами актрисе стало все труднее самостоятельно бороться за фигуру, поэтому она все же обратилась к нутрициологам. Жесткая диета без масла, соли и сахара, никакой муки и грейпфрут вместо любых лакомств – именно в таком режиме провела Рене несколько месяцев, прежде чем появиться на красной дорожке в обновленном теле.

Associated Press

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