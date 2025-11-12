Адель удивила неожиданной сменой сферы деятельности после длительной паузы в карьере: подробности

Адель / © Associated Press

Британская певица Адель, которая в ноябре прошлого года объявила о перерыве в музыкальной карьере, готовится к новому этапу в творчестве — она дебютирует в кино.

Артистка сыграет в новом фильме американского дизайнера и режиссера Тома Форда, который снимет экранизацию романа Энн Райс «Плач к небесам» (Cry to Heaven) 1982 года. Для Адель это будет первый опыт в кинематографе. Ранее певица признавалась, что решила сделать паузу в выступлениях, чтобы «уединиться» и посвятить время себе, об этом пишет Deadline.

«Я не люблю быть в центре внимания. Хочу попробовать что-то другое и даже профессионально изучать английскую литературу», — говорила звезда.

Адель / © instagram.com/adele

Действие картины будет происходить в 18 веке в Италии. В центре сюжета — два парня, 15-летний дворянин из Венеции Тонио Трески и крестьянин из Калабрии Гвидо Маффео, которые стремятся достичь успеха в мире оперы. В киноленте также будут играть Николас Холт, Аарон Тейлор-Джонсон, Киаран Хайндс, Джордж Маккей, Колин Ферт и 15-летний Оуэн Купер. Съемки стартуют в январе 2026 года в Лондоне и Риме, а премьера запланирована на осень того же года.

Напомним, недавно Адель впервые за полгода вышла на публику после длительной паузы в выступлениях. Звезда ошеломила фанатов безупречным видом и харизмой, доказав, что ее возвращение стоило ожидания.